La Bce offre riparo all' Italia | a rischio downgrade S&P' s e Moody' s | accetterà

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La mossa era nell’aria: la Banca Centrale Europea;, come garanzia a fronte della liquidità fornita alle banche, titoli che a seguito di unperdono l’investment grade, che fino ad oggi era un requisito essenziale. In sostanza,; i titoli spazzatura, junk, a garanzia. E’ una decisione che guarda soprattutto all’, che per il 2020 subirà un calo del Pil fino al 10%, secondo i tecnici del Tesoro al lavoro sul Def, e dovrà fare i conti con un rapporto debito/Pil tra il 155% e il 160 per cento. Numeri che fanno tremare i polsi, e che sicuramente saranno presi in considerazione tra due giorni, venerdì, da Standard and Poor’s. L’agenzia dovrà infatti aggiornare la sua valutazione sul rating sovranono, attualmente due gradini sopra il ‘junk’. L′8 maggio ...

“Spero domani non ci sia una rottura drammatica e finale: se siamo in piedi è grazie alla Bce, quindi vuol dire che se non ci fosse la solidarietà europea ... La pubblicità, in un periodo in cui ...Di fronte all’inerzia dei governi, la Bce gioca quindi d’anticipo, abbassando fino a settembre 2021 i requisiti minimi di qualità del credito per le attività accettate come collaterali nell’ambito ...