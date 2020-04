Il ritorno di Ianis Hagi |  ‘Più forte di Messi e Cr7 con entrambi i piedi’ Piace alla

(Di mercoledì 22 aprile 2020) 21 anni, centrocampista fantasista come papà Gheorghe,è tornato nel mirino delle grandi squadre europee tra cui la Lazio di Simone Inzaghi. Arrivato in Italia nel 2016, dopo una stagione e mezza in viola, è tornato al Vittorul, allenato dal padre. Poi Genk e ora con i Rangers. Ambidestro, in patria è già un fenomeno: "sua età néné Cr7 toccavano il pallone così coni piedi"

Ve lo ricordate Ianis Hagi? Nel 2016 la Fiorentina dei Della Valle lo acquistò in silenzio, dal Vittorul Costanza, ma in viola restò solamente due stagioni con altrettante presenze in prima squadra, ...Palleggia e corre nel giardino Ianis Hagi, emula papà Gheorghe sognando di vestire come lui le maglie di ... Veloce, bravo nel fraseggio e versatile. Il suo ritorno in Italia sembra essere più di una ...