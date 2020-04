Giulio Tarro Galera per i pro-vax Video | Conte vuole il vaccino? E' un' idiozia

VittorioSgarbi : #coronavirus 'Nella fase 2 servirà soprattutto buon senso. Col caldo tutto tornerà alla normalità e il governo si a… - rubio_chef : Giulio Tarro: “Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve. Sanità in crisi per colpa di chi ha dimezzato le tera… - La7tv : #nonelarena Il virologo Giulio Tarro: 'Con l'estate avremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo per stare ul… - vendutoschifoso : RT @GiancarloDeRisi: Afferma il virologo Giulio Tarro: 'Hanno detto che dovrebbero essere obbligatori i #vaccini antinfluenzali quando è no… - IMoresi : RT @GiancarloDeRisi: Afferma il virologo Giulio Tarro: 'Hanno detto che dovrebbero essere obbligatori i #vaccini antinfluenzali quando è no… -

Giulio Tarro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giulio Tarro