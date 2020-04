Earth Day, la petizione di Cappato per chiedere all’Ue di tassare le emissioni di Co2. L’appello di Fedez: “Siate parte di qualcosa di storico” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “È tempo di agire, ne va della salute di tutti e della sopravvivenza della Terra”, con questo appello da un’idea di Marco Cappato, già tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore del movimento di cittadini europei sullo sviluppo sostenibile EUMANS, e di esperti, è nata la petizione Stop Global Warming. Un’iniziativa formale che punta a raccogliere 1 milione di firme per chiedere alla Commissione europea di elaborare una proposta legislativa per fermare il riscaldamento globale, tassando le emissione di Co2. La raccolta firme, lanciata proprio nella 50esima giornata della Terra, è supportata da diverse personalità di spicco, da Fedez a Nina Zilli, fino a Mara Maionchi e Neri Marcorè. A sostenere l’ipotesi di far pagare l’emissione di anidride carbonica, si legge in una nota ... Leggi su ilfattoquotidiano Earth Day : la maratona speciale su National Geographic in streaming

