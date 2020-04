Dall' Inghilterra | i club di Premier League ora dubitano | prende piede l' ipotesi

Leggi su 90min

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ​L'di un annullamento della, per quanto clamorosa, sembra profilarsi in modo sempre più verosimile. Questo è quanto emerge, idiavrebbero espresso diverse perplessità sulla ripresa delle partite e l'idea di cancellare la stagione non sembra così campata in aria secondo The Guardian. Non esiste ancora un piano preciso sulla ripresa, tutti e 20 ihanno affermato di voler ripartire quando saranno garantite le condizioni di sicurezza ma...