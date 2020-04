Coronavirus | Italia a Bruxelles con una mediazione su recovery fund

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 22 aprile 2020) E' unatra varie proposte in campo quella che l'presenterà ain vista del Consiglio europeo di giovedì. Che sul tavolo arriverà una propostana, non ancora ufficialmente presentata, lo ha anticipato il premier Giuseppe Conte, nelle informative tenute prima in Senato e poi alla Camera. Conte nel suo intervento ha ricordato che al momento c'è una iniziativa annunciata da Ursula von der Leyen per un`, con bond emessi dalla Commissione e legato al bilancio pluriennale europeo 2021-2027. Altre proposte sono quelle della Francia e della Spagna (che è particolarmente "spinta", con obbligazioni senza scadenza).Il punto di partenza delle varie proposte è il 'Fondo di ripresa' lo strumento con cui la Commissione potrebbe agire sui mercati, emettendo bond per reperire fondi con cui finanziare prestiti agli ...