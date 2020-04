Coronavirus, i medici Lombardi: “Piano per la fase 2 inconsistente, non corregge gli errori” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Rileviamo l’assoluta inconsistenza dei contenuti del documento sulla ‘fase 2’, di recente approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, riguardo alle proposte di riorganizzazione del sistema sanitario, che altro non fanno che riproporre l’esistente, lasciando di fatto immutate le criticità risultate evidenti, dolorosamente, nella gestione di questa pandemia”. Sono le dure parole di Paola Pedrini, segretario della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Lombardia. Che in particolare cita due passaggi del documento ‘guida’ per quando comincerà la ripresa delle attività, post fase 1 dell’emergenza Coronavirus. “Abbiamo preso atto, con stupore, del documento – afferma – Nella parte introduttiva leggiamo: ‘La Risoluzione impegna il presidente e la Giunta regionale a ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - medici in Cina si risvegliano dal coma con la pelle nera : le possibili cause

