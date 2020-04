Coronavirus e fase due | turni in ufficio e presenze ridotte | più distanza in bus e locali

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: 'Revisione restrizioni non significa liberi tutti' - MaeyCat : Siamo pronti per la fase due? - pacaflower : RT @repubblica: ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna analisi per c… -

Coronavirus fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus fase