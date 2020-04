Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: “Ha la testa di un novantenne” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Clizia Incorvaia fa una rivelazione su Paolo Ciavarro: “Ha la testa di un novantenne” Nonostante a causa dell’emergenza coronavirus Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non possano ancora vedersi, pare che siano ancora innamoratissimi, come confermato dagli stessi nella loro ultima ospitata a Live Non è la D’Urso, il programma domenicale di Barbara D’Urso. Intervistata da Chi Clizia Incorvaia ha svelato che era difficile mantenere un rapporto appena iniziato, soprattutto dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip: “Io non sapevo se lui c’era ancora. Invece la connessione fra queste due anime c’era e l’abbiamo mantenuta”. Ed è proprio così. Clizia e Paolo continuano la loro relazione d’amore, seppur a distanza: “Voglia di scappare da lui? Ha la testa del novantenne responsabile, quindi non lo ... Leggi su lanostratv Paolo Ciavarro - Clizia Incorvaia : prima intervista di coppia

Paolo Ciavarro - retroscena su Clizia Incorvaia : “È stato sconvolgente”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro crisi improvvisa | Mancanze dopo il GF Vip (Di mercoledì 22 aprile 2020)fa una rivelazione su: “Ha ladi un novantenne” Nonostante a causa dell’emergenza coronavirusnon possano ancora vedersi, pare che siano ancora innamoratissimi, come confermato dagli stessi nella loro ultima ospitata a Live Non è la D’Urso, il programma domenicale di Barbara D’Urso. Intervistata da Chiha svelato che era difficile mantenere un rapporto appena iniziato, soprattutto dopo la sua squalifica dal Grande Fratello Vip: “Io non sapevo se lui c’era ancora. Invece la connessione fra queste due anime c’era e l’abbiamo mantenuta”. Ed è proprio così.continuano la loro relazione d’amore, seppur a distanza: “Voglia di scappare da lui? Ha ladel novantenne responsabile, quindi non lo ...

gossipblogit : Paolo Ciavarro - Clizia Incorvaia: prima intervista di coppia - diegodemme4 : MIO DIO QUANTO CRINGE E IMBARAZZO, NON SO COME FACCIA A PIACERE CLIZIA INCORVAIA #GfVip - zazoomblog : Paolo Ciavarro - Clizia Incorvaia: prima intervista di coppia - #Paolo #Ciavarro #Clizia #Incorvaia: - StefanoSignodue : @Serenel28479729 In effetti, in una clip di clizia incorvaia crew, tra le risposte qualcuno diceva che lei parla di… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: RITA RUSIC ED ELEONORA GIORGI IN DIRETTA INSTAGRAM CONDIVISA.. TRA VECCHI ANEDDOTI (FUORI… -