“Ci avete abbandonati. Abbiamo lasciato morire da sole 12mila persone”: la lettera di denuncia di un sindaco lombardo (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Ci avete abbandonati. Abbiamo lasciato morire da sole 12mila persone”: la lettera di denuncia di un sindaco lombardo “Undicimila persone morte ad oggi in Lombardia sono un dato enorme, sono una generazione di anziani che ci ha lasciato in dono una terra bella e rigogliosa e li Abbiamo ripagati non curandoci di loro, escludendoli dalle liste dei morti per Covid, privandoli di una degna sepoltura, facendoli morire da soli. Io non ci sto a vederne altri”. Sono le parole disperate che Giovanni Coccoli, sindaco lombardo, ha rivolto in una lettera indirizzata al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pubblicata ieri, 21 aprile sul suo profilo Facebook. “Ho scritto una lunga, lunghissima lettera al Presidente Mattarella e al Presidente Conte”, ha scritto nel post il primo cittadino di Gussago (Brescia). “L’ho ... Leggi su tpi Dl Cura Italia - salta accordo su ipotesi modifiche. L’opposizione : “Ci avete preso in giro”. Oggi Aula con fiducia

