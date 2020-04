Allarme esperti Usa: “In inverno arriverà seconda ondata di contagi e sarà peggiore di questa” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il direttore dell'American Centers for Disease Prevention and Control, Robert Redfield, ha avvertito che una seconda ondata di contagi da Covid-19 negli Stati Uniti potrebbe essere ancora più disastrosa perché coinciderebbe probabilmente con la stagione influenzale, il prossimo inverno. Se entrambe le malattie avessero raggiunto il picco allo stesso tempo “avrebbe potuto essere molto, molto, molto difficile” per i sistemi sanitari affrontarlo. Leggi su fanpage Allarme per un mega-terremoto e mega-tsunami in Giappone : esperti temono sisma di magnitudo 9 e onde di 30 metri - potrebbe essere imminente

"Lo smog aumenta la mortalità del coronavirus" - l'allarme degli esperti Ue

E il timore degli esperti è che una seconda ondata di coronavirus potrebbe essere più letale di quella attuale anche perché probabilmente si andrebbe ad accavallare in inverno con la stagione ...

Cani, l’allarme degli esperti: rischio ansia da separazione a fine quarantena

È questo l’allarme lanciato da alcuni veterinari statunitensi ... tuttavia l’epidemia da coronavirus potrebbe rendere questo trattamento più difficile. Così come spiega Roger Mugford, esperto di ...

