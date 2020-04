Yari Carrisi continua ad attaccare Barbara d’Urso e spiega perché ha detto che deve morire

Leggi su bitchyf

(Di martedì 21 aprile 2020) Stamani Yuriha pubblicato su Instagram una storia a dir poco vergognosa rivolta ad’Urso. L’uomo (che in passato è stato ospite più volte a Domenica Live e Pomeriggio 5) ha scritto che la conduttrice. Centinaia di persone hanno commentato l’ultima foto disu Instagram, attaccandolo per quello che ha scritto e chiedendozioni. Il figlio di Albanoe Romina Power non ha assolutamente fatto mea culpa, addirittura hache chi lo criticavergognarsi e che lui ha pubblicato quella storia “perché il male va abolito“. “Vergognati tu. Il male va sempre combattuto e va anche abolito”. A quanto pare il compositore non ha assolutamente intenzione di chiedere scusa ad’Urso.rimane fermo nella sua folle posizione, questo non solo per i commenti lasciati ...