Super Mario Odyssey ricreato in Super Mario 64 grazie a un modder

Leggi su eurogamer

(Di martedì 21 aprile 2020) Il notoNintendo 64 Kaze Emanuar ha pubblicato un progetto intitolato64 che ricrea molte delle ambientazioni e meccaniche diper Switch, incluso l'uso di Cappy, nell'amato gioco per N64,64.Secondo un trailer, la mod include 80 lune da collezionare in totale. È giocabile solo tramite un emulatore N64 ed è richiesto l'utilizzo di un tool per patchare una ROM di64. Sebbene sia attualmente disponibile per il download, bisogna ricordare che Nintendo è notoriamente attenta nell'inviare lettere per forzare la fine di progetti fan-made basati sulle loro IP, quindi gli interessati a tale mod dovrebbero affrettarsi al download. Pokemon Uranium e Another Metroid 2 Remake (AM2R) sono due dei progetti più importanti fermati da Nintendo.A parte questa interessante mod, i possessori Switch dovrebbero fare una ...