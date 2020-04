Siena con il fiato sospeso per la festa più bella Palio per ora rinviato | ma senza il

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di martedì 21 aprile 2020). Nei giorni scorsi, in piazza del Campo, l’unica zona “neutrale” di, insieme al palazzo comunale, è tornata anche l’erba, perché nessuno l’ha attraversata a piedi per tanti lunghi giorni. Ma non quella verbena che ricorre in uno dei canti tipici della città, quell’aria che allieta le vie delle 17 Contrade nei giorni precedenti il, fra sventolare di fazzoletti, a chiamare la fortuna: «Nella piazza del Campo / ci nasce la verbena / viva la nostra/ viva la nostra/ nella piazza del Campo / ci nasce la verbena /viva la nostra/ la piùdelle città!».1 In questa strana primavera, invece, alla Croce del Travaglio, che si vada in Banchi di Sopra, in Banchi di sotto o in via di Città, regna il silenzio e, sotto ...