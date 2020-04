Segregata e torturata per 3 settimane | “Acqua bollente e fuoco sui genitali”

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) Rapita eper 23 giorni con ile l'acqua. Quando è stata soccorsa la vittima era in condizioni così gravi che le forze dell'ordine hanno pensato fosse un cadavere. È rimasta in ospedale per mesi, subendo amputazione e interventi e dovendo imparare di nuovo a camminare. L'aguzzino, il 34enne dipendente di una banca, Nicholas John Crilley, si è dichiarato colpevole. Per lui è stato chiesto l'ergastolo.