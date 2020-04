Retroscena Milik | ha già confidato agli amici la sua decisione

(Di martedì 21 aprile 2020) Futuro incerto per Arek. Il centravanti polacco a fine febbraio alla festa del suo ventiseiesimo compleanno haai suoila concreta ipotesi che possa andare via dal Napoli.

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Milik

Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', ha svelato un importante retroscena: "L'anno scorso, la Juventus aveva raggiunto l'accordo con Wanda Nara. Poi però l'affare saltò, adesso le cose sono molto ...