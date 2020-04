Q Talks - Auto elettriche | la crisi sarà un freno o un volano? Ne parliamo oggi alle 15 30

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 aprile 2020) Il 2020 doveva essere l'anno delle, con numerosi nuovi modelli in uscita, dalla 208 alla 500. Invece, sarà ricordato soprattutto per la terribile pandemia di coronavirus. E proprio la pandemia potrebbe avere un effetto sulla diffusione dellea zero emissioni. In due direzioni opposte: potrebbe fungere da acceleratore, velocizzando l'avvento delle vetture più sostenibili, oppure da, a causa degli investimenti ingenti che lemobili a batteria comportano. Ne15.30 nell'appuntamento con i Q, in diretta su Facebook e YouTube. A fare il punto sui possibili scenari, insieme a Marco Rocca, saranno Roberto Lo Vecchio, responsabile della redazionenotizie, e Roberto Boni, responsabile della redazione Tecnica. Vi aspettiamo.