Pusher ricercato arrestato alla “219” di Marano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA Melito la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri didi Napoli haper detenzione a fini di spaccio, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai giudici di Aversa, Giuseppe Sica, 47enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, residente nel Rione popolare “219”, il 16 aprile era sfuggitocattura durante un controllo nell’ambito dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. In quella occasione era finito in manette il complice Antonio Lemaire. Il 47enne stava ricevendo una busta piena di droga. La consegna non avvenne grazie all’intervento dei carabinieri. I militari, nonostante Sica fosse riuscito a scappare, sono riusciti ad identificarlo e, nell’ambito di un’indagine coordinata dProcura ...