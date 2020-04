Pjanic è tornato ma il futuro è in bilico: la Juve ha già individuato il suo sostituto (Di martedì 21 aprile 2020) ​Il futuro di Miralem Pjanic alla ​Juventus è in bilico. Il centrocampista bosniaco vuole riprendersi la scena ed è stato il primo straniero a rientrare a Torino dopo il via libera della Juve a causa dello stop forzato al campionato. Miralem ha lasciato il campo al 17' della ripresa con il Lione e con l'Inter è poi rimasto a guardare dalla panchina: questo probabilmente è stato il punto più basso della sua esperienza Juventina. Le aspettative a inizio stagione erano alte, con l'ormai famosa... Leggi su 90min Juventus - Miralem Pjanic è tornato in Italia : “Back to the business” (Di martedì 21 aprile 2020) ​Ildi Miralemalla ​ntus è in. Il centrocampista bosniaco vuole riprendersi la scena ed è stato il primo straniero a rientrare a Torino dopo il via libera dellaa causa dello stop forzato al campionato. Miralem ha lasciato il campo al 17' della ripresa con il Lione e con l'Inter è poi rimasto a guardare dalla panchina: questo probabilmente è stato il punto più basso della sua esperienzantina. Le aspettative a inizio stagione erano alte, con l'ormai famosa...

