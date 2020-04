Pierce Brosnan: "Quentin Tarantino, ubriaco, mi propose un'idea fantastica per James Bond" (Di martedì 21 aprile 2020) Pierce Brosnan ha rivelato di aver ricevuto una fantastica proposta per un film su James Bond da Quentin Tarantino, l'incontro è stato condito di parecchi Martini. Un film di James Bond diretto da Quentin Tarantino? A detta di Pierce Brosnan sarebbe potuto succedere dopo un incontro a base di Martini che ha visto Tarantino ubriaco e propositivo. Pierce Brosnan ha ricordato l'incontro nel corso di un'intervista a Esquire ricordando di aver incontrato Quentin Tarantino dopo l'uscita di Kill Bill: Volume 2: "Voleva incontrarmi, così un giorno ho lasciato la spiaggia per andare a Hollywood e l'ho incontrato al Four Seasons." A quanto pare, l'incontro è stato ad alto tasso alcolico: "Sono arrivato alle 7 di sera, mi piace essere puntuale. Alle 7:15 Quentin non era ancora ... Leggi su movieplayer Pierce Brosnan - la foto sconcertante postata in quarantena inquieta i fans. Sui social è caccia allo scoop

