Nvidia GeForce Now continua a perdere pezzi: a breve saranno rimossi anche i giochi Warner Bros e Xbox Game Studios (Di martedì 21 aprile 2020) Nvidia ha annunciato che rimuoverà tutti i giochi di Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters e Klei dal suo servizio di cloud gaming, GeForce Now. Sfortunatamente, il team verde non ha fornito dettagli sul motivo per cui questi sviluppatori hanno deciso di rimuovere i loro giochi.Nvidia afferma di essere attualmente in trattativa con tutti i publisher. Quindi, si spera che tutti i loro giochi torneranno un giorno su GeForce Now.Leggi altro...

