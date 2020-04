Mio figlio come Cucchi: morto in carcere per un pestaggio, voglio giustizia (Di martedì 21 aprile 2020) Mio figlio. Altro che infarto, mio figlio è stato pestato a morte: è ora che qualcuno lo riconosca. Maria Ciuffi, addetta alle pulizie di Pisa, chiede con forza la riapertura del caso di Marcello Lonzi, morto a 29 anni nel carcere di Livorno in un lago di sangue, ufficialmente per arresto cardiaco. Marcello sarebbe uscito dopo 5 mesi, era in cella per tentato furto. “Me lo hanno ucciso”. Sono le parole di Maria Ciuffi, mamma coraggio che da diciassettenne anni si batte perché venga celebrato un processo ai presunti responsabili della morte di suo figlio Marcello Lonzi, deceduto l’11 luglio 2003, nel carcere ‘Le Sughere’ di Livorno, ufficialmente per arresto cardiaco, all’età di 29 anni. “Per me è stato omicidio, Marcellino è stato pestato” dice Maria. Marcello, come spiega, si trovava in carcere ... Leggi su limemagazine.eu Star Wars - Mark Hamill fa gli auguri a Hayden Christensen : "Un padre così giovane da poter essere mio figlio"

