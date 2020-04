Latitante di Andria arrestato in Salento: tradito dalla visita della moglie, era in fuga da un anno e mezzo (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Magno è accusato di tentata rapina pluriaggravata, tentato omicidio e detenzione e porto di armi: già due volte era scampato all'arresto Leggi su repubblica (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Magno è accusato di tentata rapina pluriaggravata, tentato omicidio e detenzione e porto di armi: già due volte era scampato all'arresto

cronaca_news : Latitante di Andria arrestato in Salento: tradito dalla visita della moglie, era in fuga da un anno e mezzo… - rep_bari : Latitante di Andria arrestato in Salento: tradito dalla visita della moglie, era in fuga da un anno e mezzo [di CHI… - rep_bari : Latitante di Andria arrestato in Salento: tradito dalla visita della moglie, era in fuga da un anno e mezzo [di CHI… - LaGazzettaWeb : Assalto a banca di Ruvo: è ricercato da dicembre 2018, arrestato latitante di Andria - AndriaLiveIt : #Andria Arrestato latitante andriese in provincia di Lecce -