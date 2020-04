Latina, morsi e costole rotte a una bimba di 4 mesi: la Procura apre un’inchiesta (Di martedì 21 aprile 2020) E’ una vicenda inquietante quella che vede coinvolta una neonata e una famiglia apparentemente insospettabile. La piccola, di appena 4 mesi, è stata portata ieri al pronto soccorso dell’ospedale S. Maria Goretti di Latina dalla madre perché non smetteva di piangere. Lì i medici decidono di fare le lastre alla bimba e si accorgono che ha una costola rotta, oltre ai segni di un’altra costola in via di guarigione, rotta presumibilmente un mese prima. In più, segni di morsi. Immediatamente il personale sanitario ha allertato le forze dell’ordine e i servizi sociali. Sulla vicenda indaga ora la polizia e la Procura di Latina ha aperto un’inchiesta. La famiglia della bambina vive a Norma: una giovane coppia e un’altra figlia. Adesso sono stati allertati i servizi sociali e la neonata, non appena dimessa dall’ospedale, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Latina - neonata in ospedale con morsi e ossa rotte : aperta un’inchiesta

