Il Paradiso delle signore oggi non andrà in onda: la puntata del 21 aprile slitta al 22 (Di martedì 21 aprile 2020) oggi, martedì 21 aprile, sarebbe dovuto essere trasmesso l’episodio 132 del Paradiso delle signore, ma la puntata non andrà in onda. La programmazione RAI ha deciso di apportare all’ultimo una modifica al palinsesto a causa di forza maggiore. A partire dalle ore 15.00, infatti, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà un discorso in diretta, della durata di circa 150 minuti. Per tale ragione, L’azienda di Viale Mazzini ha deciso di sospendere tutto ciò che era in programmazione. Quando andrà in onda l’episodio di oggi In questo periodo così particolare per l’Italia e per il mondo, non è cosa molto strana che i palinsesti della tv vengano sconvolti completamente. oggi pomeriggio, infatti, i fan del Paradiso delle signore dovranno fare a meno della puntata in quanto l’episodio non andrà ... Leggi su kontrokultura Il Paradiso delle Signore non va in onda : stop alla soap di Rai Uno. Cosa è successo

