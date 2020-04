Il paradiso delle signore news: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata (Di martedì 21 aprile 2020) Il paradiso delle signore, oggi martedì 21 aprile 2020 non verrà trasmesso e al suo posto ci sarà un collegamento per aggiornamenti del Presidente del Consiglio al Parlamento. Purtroppo i tempi non sono molto rosei e lentamente si dovrà tornare alla normalità. Il paradiso delle signore news: ecco la data dell’ultima puntata Oggi, martedì 21 aprile, non assisteremo alle vicendeambientate nel grande magazzino di Milano. L’informativa del Presidente del Consiglio al Parlamento prenderà il poso della fiction. Attualità e situazione sanitaria hanno la precedenza, visto il momento alquanto particolare. L’ultima puntata de Il paradiso delle signore slitterà quindi a lunedì 27 aprile 2020. Le registrazioni inedite termineranno la loro visione durante la prossima settimana. L’Informativa del Presidente ... Leggi su pianetadonne.blog Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 aprile 2020 : Il ritorno di Ludovica e la condanna di Riccardo

Il Paradiso delle signore oggi non andrà in onda : la puntata del 21 aprile slitta al 22

Il Paradiso delle Signore non va in onda : stop alla soap di Rai Uno. Cosa è successo (Di martedì 21 aprile 2020) Il, oggi martedì 21 aprile 2020 non verrà trasmesso e al suo posto ci sarà un collegamento per aggiornamenti del Presidente del Consiglio al Parlamento. Purtroppo i tempi non sono molto rosei e lentamente si dovrà tornare alla normalità. Illa data dell’ultimaOggi, martedì 21 aprile, non assisteremo alle vicendeambientate nel grande magazzino di Milano. L’informativa del Presidente del Consiglio al Parlamento prenderà il poso della fiction. Attualità e situazione sanitaria hanno la precedenza, visto il momento alquanto particolare. L’ultimade Ilslitterà quindi a lunedì 27 aprile 2020. Le registrazioni inedite termineranno la loro visione durante la prossima settimana. L’Informativa del Presidente ...

anomomisimalya : @_meowmao @vucciria79 @DenverCartoons Ibiza a maggio, rispetto ad agosto, è molto poco affollata ed è un paradiso.… - vixi__ : addio cuffie pioneer comprate nel febbraio dell'anno scorso a pochissimo ma con una qualità audio niente male che c… - bnotizie : Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: slittano le repliche - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle Signore oggi non c'è: quando andrà in onda l'ultima puntata - bnotizie : Paradiso delle signore, oggi non va in onda: repliche dal 22 aprile -