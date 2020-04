Il numero dei morti nella strage in Canada è salito a 23

Linkiesta : La storia si ripete: pochi tamponi, mancano i dispositivi di protezione, caos nelle residenze per anziani e gli all… - AmbCina : Grazie a politiche ambientali sempre più incisive, la riserva #Xinjiang Uygur ha visto raddoppiare il numero dei su… - fattoquotidiano : Coronavirus, cala ancora il numero dei malati: 528 in meno in 24 ore. Record di guariti in un giorno. Ma i morti to… - italianavera333 : RT @ClitoRider: Protezione Civile: il numero degli esperti ha superato quello dei contagiati. - RobyS1966 : RT @LaVeritaWeb: C'è una rete di legali pronti a inoltrare ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo mentre i loro assistiti sono an… -

Ultime Notizie dalla rete : numero dei Liguria, torna a crescere il numero dei contagiati. Bassetti: «Ma il virus nel nostro Paese ha perso forza» Il Secolo XIX Gran Bretagna, tra il 4 e 10 aprile a Londra una persona su due è morta di coronavirus

Il numero reale di deceduti nel Regno Unito è sicuramente più alto dei 17.337 morti ufficiali. Con la stima del 40% in più rilevata ...

In Germania annullato l’Oktoberfest. Record di morti nel Regno Unito, accelerazione sul vaccino

Nel Paese iberico i dati sono in calo, mentre resta alto il numero dei contagi tra gli operatori sanitari: oltre 30mila, secondo i dati diramati dal ministero della Salute. In Grecia i dati allarmanti ...

Il numero reale di deceduti nel Regno Unito è sicuramente più alto dei 17.337 morti ufficiali. Con la stima del 40% in più rilevata ...Nel Paese iberico i dati sono in calo, mentre resta alto il numero dei contagi tra gli operatori sanitari: oltre 30mila, secondo i dati diramati dal ministero della Salute. In Grecia i dati allarmanti ...