I boss mafiosi tornano a casa, il Covid-19 fa tremare il 41bis (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura, 78 anni. Si tratta di un boss mafioso considerato tra i più influenti. Era condannato per associazione mafiosa a 23 anni ma adesso è a casa a Palermo. Lo riporta il giornale L’Espresso in un articolo a firma di Lirio Abate. Come se non bastasse, il mafioso avrebbe anche ricevuto la concessione di uscire da casa per motivi di salute. Non un picciotto della criminalità organizzata ma un boss che Tommaso Buscetta definiva un mafioso “valoroso”. Bonura è stato uno degli imputati del primo maxi processo. Alla notizia della scarcerazione di Bonura adesso sì starebbero sfregando le mani anche altri mafiosi anche del calibro più elevato. Tutti chiederanno di andare a casa per il rischio Coronavirus. “Il ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - l’emergenza riporta a casa i mafiosi dal 41 bis : ai domiciliari il colonnello di Provenzano. Ora gli altri boss sperano

