“E’ solo un’influenza” Alla fine faremo i conti anche con

(Di martedì 21 aprile 2020) Quando,di questa brutta storia, arriverà il momento dei bilanci e di mettere nero su bianco chi ha sbagliato e perché, un capitolo a parte lo merita il presidente della regione Lazio. Come è noto, Zingaretti si era presto iscritto al partito dell’ ‘èun’influenza’, con tanto di foto a spasso per Milano sprezzante del pericolo. Un partito molto numeroso, che però ha fatto notevoli disastri e purtroppotanti morti. Sappiamo la storia com’è proseguita per Zingaretti, colpito dal virus e dlegge del contrappasso. Ma quello che sta emergendo in maniera veramente inquietante è che a causa della superficialità di Zingaretti e della sua Giunta, a rimetterci la salute sono stati gli abitanti della regione. A dirlo non è la politica, ma è un’inchiesta della procura ...