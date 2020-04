"Decreti disgraziati, perché esco di casa e non obbedisco": Filippo Facci, sfida totale a Conte (Di martedì 21 aprile 2020) Tra chi si ribella al lockdown, come è noto, c'è Filippo Facci, che su Libero ha raccontato come abbia violato la quarantena. E la firma non arretra di un millimetro. In collegamento con Omnibus su La7, dove si parlava della app Immuni con cui lo Stato vorrebbe tracciare le persone nell'ottica di contenimento del contagio, Facci torna all'attacco: "Sì, ho violato i Decreti del governo". perché? "Dopo la prima fase emergenziale ho capito che si stavano violando alcuni articoli della Costituzioni", ragione per la quel è passato dalle parole ai fatti "sfondando" i divieti imposte dal lockdown di Giuseppe Conte. "Avevo dato fiducia all'esecutivo, tuttavia anche alla luce di un fatto politico, vedendo la maniera malfatta con cui è stato fatto un certo uso dei Decreti, un uso disgraziato, ho disobbedito", ha rimarcato Facci. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Tra chi si ribella al lockdown, come è noto, c'è, che su Libero ha raccontato come abbia violato la quarantena. E la firma non arretra di un millimetro. In collegamento con Omnibus su La7, dove si parlava della app Immuni con cui lo Stato vorrebbe tracciare le persone nell'ottica di contenimento del contagio,torna all'attacco: "Sì, ho violato idel governo".;? "Dopo la prima fase emergenziale ho capito che si stavano violando alcuni articoli della Costituzioni", ragione per la quel è passato dalle parole ai fatti "sfondando" i divieti imposte dal lockdown di Giuseppe Conte. "Avevo dato fiducia all'esecutivo, tuttavia anche alla luce di un fatto politico, vedendo la maniera malfatta con cui è stato fatto un certo uso dei, un uso disgraziato, ho disobbedito", ha rimarcato. ...

Comunque sia siamo in regime di lockdown dall'11 marzo, sepolti da qualche bosco di sequoie abbattuto per ricavare la carta su cui stamparci il profluvio di Dpcm, decreti e provvedimenti urgenti del ...

