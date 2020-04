Da fine aprile la Sardegna potrebbe essere regione “Covid-free”: la previsione degli esperti (Di martedì 21 aprile 2020) Sono solo previsioni, ma fanno ben sperare – almeno per quanto riguarda la Sardegna – quelle pubblicate ieri dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Secondo l’Istituto scientifico guidato dal professor Walter Ricciardi l’Isola potrebbe essere una delle prime regioni italiane a liberarsi dal contagio del Coronavirus. C’è addirittura una data come si vede nella tabella che segue: la Sardegna potrebbe essere una regione cosiddetta “Contagi-0” già dal prossimo 29 aprile. Zero contagi potrebbero registrarsi già oggi in Umbria e Basilicata, il 26 in Molise, il 29 in Sardegna e a seguire tutte le altre regioni. I primi territori colpiti saranno anche gli ultimi a liberarsi del virus: Marche e Lombardia ne avranno fino a tutto giugno. Questi dati confermano che le riaperture non potranno avvenire con ... Leggi su limemagazine.eu Prezzo petrolio : valore e quotazione a fine aprile 2020 in negativo

