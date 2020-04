Così Grecia e Spagna hanno conquistato la ribalta europea (Di martedì 21 aprile 2020) Il tempo comincia a scarseggiare ma, in vista della teleconferenza di giovedì tra i capi di governo dell’Eurozona, la diplomazia è in azione. Com’era prevedibile, perché a nessuno conviene il muro contro muro. Meno facile da prevedere che, per venire a capo dell’impasse sugli eurobond, invisi ai Pae Leggi su ilfoglio Coronavirus - Caso Grecia : perché ha così pochi morti e contagi in Europa

Non solo Lesbo : così la Grecia reprime le proteste dei migranti e dei rifugiati ad Atene (Di martedì 21 aprile 2020) Il tempo comincia a scarseggiare ma, in vista della teleconferenza di giovedì tra i capi di governo dell’Eurozona, la diplomazia è in azione. Com’era prevedibile, perché a nessuno conviene il muro contro muro. Meno facile da prevedere che, per venire a capo dell’impasse sugli eurobond, invisi ai Pae

HMannione : RT @marcodelucact60: @HMannione @scenarieconomic @TgLa7 @OttoemezzoTW @nonelarena @Ariachetira @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @luigidimaio… - ValentinaPrisc : @Massimo290378 Dicevano così anche quando aiutavano la Grecia. Vediamo se questa volta sarà diverso! - ahabello : @europapalia @secolotrentino Le ricordo ad onor del vero che se la Germania esagerò col MES, la Grecia dal canto su… - rita48802996 : RT @mariobortoluss1: @emmabonino Certo come ha salvato la Grecia... Ci salveremo solo da noi come nel '48 , l'Europa vuole solo le nostre r… - luragiuseppe : RT @MinaA8I96793095: @giuslit Toxic. Una parola che la dice lunga. Una trappola tesa e ben in evidenza così che, dopo le molte spinte, la c… -