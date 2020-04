Coronavirus: supporto psicologico, meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active (Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - supporto psicologico "per affrontare le difficoltà nella gestione delle relazioni familiari", meditazione Mindfulness "per allenare la consapevolezza e la quiete" ma anche un food contest "per nutrire la creatività". E poi tante idee per fare giocare i bambini. Il tutto per affrontare "al meglio" questo periodo di lockdown per gli oltre duemila tra dipendenti e collaboratori delle palestre Virgin Active "e per mantenere il senso di coesione e di vicinanza, il buonumore e soprattutto la motivazione per tutti i trainer e i dipendenti", che lavorano per il brand. Sono 38 i club in tutta Italia chiusi per l'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è del direttore delle risorse umane della nota azienda di fitness, Graziano Coccettini. "L'idea è nata naturalmente. Noi, come struttura organizzativa siamo da sempre molto vicini ai ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : supporto psicologico - meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active (2)

Coronavirus : supporto psicologico - meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active (2)

Coronavirus : supporto psicologico - meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active (Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) -"per affrontare le difficoltà nella gestione delle relazioni familiari",Mindfulness "per allenare la consapevolezza e la quiete" ma anche un"per nutrire la creatività". E poi tante idee per fare giocare i bambini. Il tutto per affrontare "al meglio" questo periodo di lockdown per gli oltre duemila trae collaboratori delle palestre"e per mantenere il senso di coesione e di vicinanza, il buonumore e soprattutto la motivazione per tutti i trainer e i", che lavorano per il brand. Sono 38 i club in tutta Italia chiusi per l'emergenza. L'iniziativa è del direttore delle risorse umane della nota azienda di fitness, Graziano Coccettini. "L'idea è nata naturalmente. Noi, come struttura organizzativa siamo da sempre molto vicini ai ...

_arianna : Gli studi citati dal Nobel (??) Montagnier a supporto della sua tesi su virus fabbricato in laboratorio e presenza H… - SaveChildrenIT : Anche grazie al sostegno di @snam riusciamo ad aiutare le famiglie e i minori in condizione di difficoltà in questo… - crocerossa : “Non esistono più orari, lavoro 14 o 16 ore al giorno'. Così Paolo Barletta, coordinatore del reparto di emergenze… - socialNONmente : RT @_arianna: Gli studi citati dal Nobel (??) Montagnier a supporto della sua tesi su virus fabbricato in laboratorio e presenza HIV nel gen… - Noovyis : (Coronavirus: supporto psicologico, meditazione e food contest per dipendenti Virgin Active) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus supporto Caudo (Mun.III): Coronavirus, supporto a famiglie con animali RomaDailyNews Anna Falchi: “Ho voglia del mio fidanzato”/ “Sogno il contatto fisico con lui…”

Anna Falchi, volto popolare della televisione e del cinema italiano, è intervenuta in queste ore ai microfoni della trasmissione “I Lunatici” di Rai Radio 2, per parlare della sua quarantena in tempi ...

Il Decreto Liquidità che semplifica i rapporti con le banche. O quasi

Si dice spesso che dopo il Covid 19 il mondo non sarà più come prima. Questo potrebbe valere anche per le modalità di conclusione dei contratti a distanza, in nuovo mondo dove l'operatività da remoto ...

Anna Falchi, volto popolare della televisione e del cinema italiano, è intervenuta in queste ore ai microfoni della trasmissione “I Lunatici” di Rai Radio 2, per parlare della sua quarantena in tempi ...Si dice spesso che dopo il Covid 19 il mondo non sarà più come prima. Questo potrebbe valere anche per le modalità di conclusione dei contratti a distanza, in nuovo mondo dove l'operatività da remoto ...