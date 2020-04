Coronavirus. Parla Mattia, il paziente uno di Codogno: «Sono un miracolato. Il coma è come un limbo: pensavo di essere nell’anticamera della morte» (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIn due mesi Mattia ha vissuto una vita intera: «Mi Sono ammalato, stavo per morire, poi Sono risorto». Intanto anche sua moglie e sua madre erano state contagiate, suo padre era morto e in Italia era scoppiata l’epidemia Coronavirus. «Poi mi Sono svegliato e ho visto nascere mia figlia». Il cosiddetto paziente uno di Codogno racconta in un’intervista a Repubblica i giorni precedenti alla scoperta di essere stato contagiato dal Covid, la malattia, il coma, il risveglio e la guarigione. Il 38enne mostra per la prima volta il volto e condivide la sua storia perché «il mio caso può aiutare altri infetti a non mollare, i medici a continuare nell’impresa che rimette al centro il ruolo della scienza, i politici ad assumere decisioni che mettano sempre la ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. App Immuni - i partiti chiedono voto in Parlamento sulla protezione dei dati

Coronavirus - parla il paziente 1 Mattia : "Ero in un limbo - sognavo l'anticamera della morte"

Coronavirus - le conseguenze della pandemia di cui nessuno parla (Di martedì 21 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIn due mesiha vissuto una vita intera: «Miammalato, stavo per morire, poirisorto». Intanto anche sua moglie e sua madre erano state contagiate, suo padre era morto e in Italia era scoppiata l’epidemia. «Poi misvegliato e ho visto nascere mia figlia». Il cosiddettouno diracconta in un’intervista a Repubblica i giorni precedenti alla scoperta di essere stato contagiato dal Covid, la malattia, il, il risveglio e la guarigione. Il 38enne mostra per la prima volta il volto e condivide la sua storia perché «il mio caso può aiutare altri infetti a non mollare, i medici a continuare nell’impresa che rimette al centro il ruolo della scienza, i politici ad assumere decisioni che mettano sempre la ...

Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - lucatelese : Parla Tarro, il virologo eretico che Pos portsre gli italiani in spiaggia per battere il virus #Covid - lucatelese : Parla Tarro, il virologo eretico che vuole portare gli italiani in spiaggia per battere il virus #Covid - frankforu : RT @manginobrioches: Le accuse dei talebani ultracattolici contro #Bergoglio (il #coronavirus sarebbe la 'punizione' per 'l'idolatria') di… - blackhorseie : RT @PietroPerconte: L' Emilia Romagna é prima per numero di morti da covid nell'Rsa in proporzione al numero di abitanti ma nessuno ne par… -