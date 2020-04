Coronavirus | Ezio Bosso al Corriere | “Basta con questo lessico bellico | non c’è una

Leggi su newnotizie

(Di martedì 21 aprile 2020) Lunga intervista deldella Sera ad, direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano torinese – affetto da una malattia degenerativa da quasi un decennio. Malattia che non gli impedisce di continuare a fare arte (sia pur con qualche limitazione – dal 2019 ha smesso di suonare il piano) e di mostrare al mondo … L'articoloal: “Basta con, non c’è una guerra in corso. Ci dovremo convivere” NewNotizie.it.