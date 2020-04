Coronavirus, dodicenne muore dopo aver camminato per 320 chilometri (Di martedì 21 aprile 2020) Jamlo Madkam lavorava nei campi di peperoncini nello stato meridionale di Telangana, in India. Aveva 12 anni. Come racconta la Cnn, la bambina è morta dopo aver percorso oltre 320 chilometri a piedi tentando di tornare a casa nonostante il lockdown. È accaduto il 15 aprile quando Jamlo, insieme ad altre 11 persone rimaste senza lavoro e dopo aver appreso il prolungamento delle misure di isolamento fino a maggio, ha deciso di mettersi in viaggio con i compagni verso il loro villaggio nel Chattisgarh, nel nord dell’India. dopo tre giorni di cammino è morta. Secondo fonti della sanità, la bambina era digiuna ed era stata male di stomaco la mattina della partenza. Sono migliaia in questi giorni i lavoratori senza più impiego che in India stanno cercando di fare ritorno a piedi ai loro villaggi. L'articolo Coronavirus, dodicenne muore dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - dodicenne chiama i carabinieri : “Abbiamo fame - nostro padre ha perso il lavoro”

Coronavirus - muore una dodicenne in Belgio : è la vittima più giovane d'Europa (Di martedì 21 aprile 2020) Jamlo Madkam lavorava nei campi di peperoncini nello stato meridionale di Telangana, in India. Aveva 12 anni. Come racconta la Cnn, la bambina è mortapercorso oltre 320a piedi tentando di tornare a casa nonostante il lockdown. È accaduto il 15 aprile quando Jamlo, insieme ad altre 11 persone rimaste senza lavoro eappreso il prolungamento delle misure di isolamento fino a maggio, ha deciso di mettersi in viaggio con i compagni verso il loro villaggio nel Chattisgarh, nel nord dell’India.tre giorni di cammino è morta. Secondo fonti della sanità, la bambina era digiuna ed era stata male di stomaco la mattina della partenza. Sono migliaia in questi giorni i lavoratori senza più impiego che in India stanno cercando di fare ritorno a piedi ai loro villaggi. L'articolo...

Miti_Vigliero : Coronavirus. A casa internet non va, dodicenne studia in mezzo a un campo: 'Durante la lezione online si sente il v… - GiuseppeScapato : RT @rep_bari: Coronavirus, bambino dodicenne positivo: chiuso reparto dell'ospedale pediatrico di Bari [aggiornamento delle 19:07] https://… - mragno : RT @rep_bari: Coronavirus, bambino dodicenne positivo: chiuso reparto dell'ospedale pediatrico di Bari [aggiornamento delle 19:07] https://… - rep_bari : Coronavirus, bambino dodicenne positivo: chiuso reparto dell'ospedale pediatrico di Bari [aggiornamento delle 19:07] - ilquotidiano1 : 'Vengo a studiare in campagna perché a casa non c'è internet' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dodicenne Coronavirus, bambino dodicenne positivo: chiuso reparto dell'ospedale pediatrico di Bari La Repubblica Artemis Fowl in streaming, ecco quando arriverà il film su Disney+

La chiusura dei cinema a causa della pandemia da Coronavirus sta costringendo sempre più case di distribuzioni a far ... Il film Disney Artemis Fowl è un’avventura fantastica e avvincente che segue il ...

Genitori multati a Grosseto, annullamento sanzione e scuse

La polizia stradale, per via dei controlli alla mobilità per l’emergenza coronavirus, li ha fermati, controllati e multati ... Oltre alla bimba, in auto c’erano anche la mamma e il figlio dodicenne.

La chiusura dei cinema a causa della pandemia da Coronavirus sta costringendo sempre più case di distribuzioni a far ... Il film Disney Artemis Fowl è un’avventura fantastica e avvincente che segue il ...La polizia stradale, per via dei controlli alla mobilità per l’emergenza coronavirus, li ha fermati, controllati e multati ... Oltre alla bimba, in auto c’erano anche la mamma e il figlio dodicenne.