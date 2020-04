Coronavirus, Di Maio su La7: “Mattarella? Grande errore chiedere il suo impeachment. Lui è fondamentale in questa emergenza” (Di martedì 21 aprile 2020) “L’impeachment contro Mattarella? Come sempre, nella vita delle persone dai grandi errori nascono delle grandi opportunità. Credo che da quell’episodio ho rafforzato il mio senso di responsabilità istituzionale e ho imparato a credere ancor di più nel presidente della Repubblica Mattarella”. Sono le parole di Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s, nel corso de “L’aria che tira”, su La7. E aggiunge: “Non sono io a doverlo dire, ma le assicuro da ministro degli Esteri che la credibilità internazionale del presidente Mattarella è stata fondamentale durante il picco dell’epidemia da Coronavirus e lo è ora in questo momento di crisi. Una sua rielezione al Quirinale? Nessuno deve tirare per la giacca il presidente Mattarella, lasciamo prima di tutto decidere a ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Di Maio : "Oms chiarisca origine"/ Merkel vs Cina : "Sia trasparente"

Coronavirus - Di Maio "Fallimento non e' opzione - Ue cerchi riscatto"

