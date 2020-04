Coronavirus | bimbo nato positivo all’ospedale di Aosta La madre aveva partorito con 38

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Un bambinoall’ospedale Beauregard diè risultatoalpretermine, da quanto si apprende, è asintomatico. La, contagiata dal covid-19, ha partito la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì, con 38 di febbre. Il risultato del tampone del neoè arrivato il giorno dopo la nascita. La notizia non viene al momento ufficialmente confermata “per motivi di privacy” dall’ospedale Beauregard di. Se lo fosse sarebbe ufficialmente il primo caso in Italia di, per quanto possibile che in questo periodo si siano verificati altri casi di neonati positivi al covid. All’interno dell’ospedale è stata riorganizzata la degenza nei reparti di Ostetricia e Pediatria ed è stato attivato un protocollo, operativo dalla scorsa settimana, che ...