Coronavirus: assessore Sicilia, 'fuori luogo polemiche su Cigd, primi decreti all'Inps' (Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - "Da domani i nove Centri per l'impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'Inps i primi 1.400 decreti per il pagamento della Cassa integrazione in deroga. Dalla prossima settimana, gli uffici lavoreranno da 2000 a 2.500 decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico". A dirlo è l'assessore al Lavoro della Regione Siciliana, Antonio Scavone, che aggiunge: "Notizie di inquietudine sono consentite, notizie di strumentalizzazione rispetto a un problema così delicato, che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno. Ogni pentagramma ha le sue note, nel pentagramma della politica spesso le note sono la polemica. Alcune volte anche fuori luogo". "Leggiamo in questo ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : assessore Sicilia - ‘fuori luogo polemiche su Cigd - primi decreti all’Inps’

Coronavirus - l'assessore lombardo Gallera : “Noi da Milano abbiamo salvato il Sud” dal disastro"

Coronavirus : assessore Sicilia - ‘nonostante l’emergenza donazioni vanno avanti’ (Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - "Da domani i nove Centri per l'impiego della, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all'1.400per il pagamento della Cassa integrazione in deroga. Dalla prossima settimana, gli uffici lavoreranno da 2000 a 2.500al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico". A dirlo è l'al Lavoro della Regionena, Antonio Scavone, che aggiunge: "Notizie di inquietudine sono consentite, notizie di strumentalizzazione rispetto a un problema così delicato, che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno. Ogni pentagramma ha le sue note, nel pentagramma della politica spesso le note sono la polemica. Alcune volte anche". "Leggiamo in questo ...

TgLa7 : #Coronavirus, assessore lombardo #Gallera: 'Disgustato sciacallaggio politico e mediatico' - sbonaccini : #coronavirus no ai test fai da te: quelli sierologici rapidi svolti solo in ambito percorso di screening della sani… - RegioneER : #Coronavirus, 5 MLN A IMPRESE E LABORATORI DI RICERCA per soluzioni innovative anti-contagio: 6 mesi per sperimenta… - Noovyis : (Coronavirus: assessore Sicilia, 'fuori luogo polemiche su Cigd, primi decreti all'Inps') Playhitmusic - - Notizieditalia : Coronavirus: assessore Sicilia, ‘fuori luogo polemiche su Cigd, primi decreti all’Inps’ -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus assessore Coronavirus: assessore Sicilia, 'fuori luogo polemiche su Cigd, primi decreti all'Inps' Fortune Italia Coronavirus in Lombardia: da giovedì 23 aprile al via i test sierologici

Milano, 21 aprile 2020 - Emergenza Coronavirus in Lombardia, partiranno da giovedì gli attesi test sierologici. Ad annunciarlo l'assessore al Welfare Giulio Gallera: "Partiamo il 23 aprile con un test ...

Emergenza Coronavirus: Report indaga sul “Pasticcio piemontese”

Le mascherine Miroglio e la mancata certificazione Report ha poi intervistato l’ex capo dell’Unità di Crisi regionale Mario Raviolo, anche ai vertici del 118 del Piemonte, ma soprattutto l’assessore ...

Milano, 21 aprile 2020 - Emergenza Coronavirus in Lombardia, partiranno da giovedì gli attesi test sierologici. Ad annunciarlo l'assessore al Welfare Giulio Gallera: "Partiamo il 23 aprile con un test ...Le mascherine Miroglio e la mancata certificazione Report ha poi intervistato l’ex capo dell’Unità di Crisi regionale Mario Raviolo, anche ai vertici del 118 del Piemonte, ma soprattutto l’assessore ...