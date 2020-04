“Censurano le morti e non rispondono da giorni” | così la RSA di Legnano si è trasformata

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020) Sono almeno 20 gli ospiti deceduti nelle ultime settimane (il 15-20 per cento dei 100 degenti totali) nella RSA Luigi Accorsi di, in provincia di Milano. Una Trivulzio in miniatura. Un esempio di malagestione in tempo di Coronavirus di una casa di riposo per anziani, documentata attraverso le testimonianze di famigliari di ospiti ammalati e deceduti con il Covid-19. Cosa sta succedendo dentro la struttura “Abbiamo iniziato ad avere sospetti quando ci hanno tolto le video-chiamate, cosa avevano da nascondere?”, raccontano i parenti degli ospiti della RSA a TPI. Oltre alle difficoltà di comunicazione con la struttura riscontrate nell’ultimo periodo di emergenza sanitaria, i parenti denunciano a TPI “la presenza da circa due settimane di un focolaio epidemico che riguarda almeno 30 pazienti”. Il contagio coinvolgerebbe ormai ospiti di ...