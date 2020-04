Azzola | per aiutare bar e negozi piani finanziari

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Sulla riapertura di, bar, ristoranti e pasticcerie ci giochiamo il tema piu’ complicato di questa vicenda”. Ne e’ convinto il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Michele, che parlando all’agenzia Dire ha spiegato come a suo avviso andrebbero aiutate queste attivita’ a traguardare la fase post lockdown fino al ritorno alla normalita’. “Da un lato dovremo fare i conti col fatto che quegli esercizi commerciali non avranno bisogno della forza lavoro ne’ delle strutture di prima, dall’altro bisognera’ mettere in campo situazioni per cui garantiremo il rispetto delle regole, altrimenti il rischio vero e’ il contagio- ha detto- Non bastera’ sostenere che ‘i tavolini possiamo metterli all’esterno’ perche’ il distanziamento sociale va rispettato ...