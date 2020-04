Arbitri | Nicchi | Ripresa? Potremmo designare arbitri della stessa città Var? Ci

Leggi su 90min

(Di martedì 21 aprile 2020) In Serie A non c'è solo l'incognita su quando, e come, si ricomincerà il campionato, ma anche sulla questione arbitrale. I club, quando verrà dato l'ok dal Governo, dovrebbero poter ricominciare ad allenarsi con un rigido protocollo sanitario, cosa che non sarà possibile ai fischietti, come svelato dal presidente dell'AIA Marcello. ​"Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un meseche vengono da tutta Italia - ha spiegatoalla Gazzetta dello...