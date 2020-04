Volare cede i diritti all’ospedale di Bergamo | la bufala sulla canzone ‘Nel blu dipinto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) È una delle canzoni italiane più conosciute al mondo, tanto da essere stata in classifica negli Stati Uniti per 5 settimane, ha venduto milioni di copie, è stata cantata da centinaia di artisti., anche conosciuta come ‘Nel bludi blu’ è uno dei pezzi da novanta dello sconfinato repertorio musicale del nostro paese, e in queste ore sta circolando unain rete. La catena, una delle tante che in queste settimane sta generando confusione, è partita da Messanger, su Facebook: “Questaè della più famosa band italiana degli anni 70. Hanno passato il copyright all’ospedale di. Ogni clic sul video aiuta l’ospedale perché YouTube li paga per ogni clic. All’ospedale di800 persone sono morte in un solo giorno. Se puoi, passalo. Grazie di cuore“, si legge ...