Una Vita anticipazioni: trame dal 26 aprile all’1 maggio e puntate spagnole (Di lunedì 20 aprile 2020) anticipazioni Una Vita: puntate italiane prossima settimana, 26 aprile-1 maggio 2020 Colpi di scena, tranelli, bugie e verità negate saranno al centro delle prossime puntate di Una Vita. Dopo il salto temporale di dieci anni le esistenze di Lucia, Samuel, Telmo, Felipe e Ramon saranno stravolte. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, la cantante Bellita sarà sconsolata per essere ormai stata dimenticata dai suoi fans. Fabiana e Marcellina però riusciranno a tirarla su. Intanto Samuel e Genoveva inizieranno ad avere alcuni problemi in quartiere, ma l’Alday cercherà di non farsi abbattere dalle malelingue che circolano in paese. Intanto nelle puntate della settimana prossima di Una Vita, dal 21 aprile all’1 maggio, Lolita si imbatterà in un vecchio articolo di giornale in cui scorgerà la figura di Genoveva. A Una Vita la ... Leggi su lanostratv Una vita/ Anticipazioni puntate 20-26 aprile : Lucia lascia Telmo dopo il "tradimento"

Beautiful - Una Vita - Il Segreto Anticipazioni : le puntate di oggi 20 aprile 2020

