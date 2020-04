Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020)dailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio via Libera del Consiglio dei Ministri allo slittamento delle amministrative nel testo del decreto e attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna regione chiamata al voto potrà Indire le elezioni ipotesi data sul tavolo all’inizio della riunione era quella di una finestra larga che andasse dalla metà di luglio al mese di novembre sono 17.500 denunciati nel fine settimana per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del coronavirus agli 8800 di sabato si aggiungono gli 8700 di domenica secondo i numeri forniti dal Viminale ieri in 8641 sono stati sanzionati per spostamenti non legittimi 74 per false dichiarazioni e 9 per violata quarantena sono state 190 7750 le persone controllategli esercizi commerciali monitorati sono stati 68250 204 i titolari ...