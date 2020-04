Tra il 18 e il 25 aprile | date non incompatibili

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Avviene tutto in una parentesi. Il ricordo del 181948 e la vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana e del suo maggior leader e statista dell’epoca, Alcide De Gasperi e la festa del 25, la festa della Liberazione, giunta alla sua 75° edizione.Tutto tra parentesi, dicevo, perché lo impone e lo richiede la drammatica emergenza sanitaria con cui, purtroppo, dobbiamo fare i conti. Eppure anche in in una fase storica dominata da un male oscuro e sempre più inquietante, c’è la possibilità e forse anche l’opportunità per fissare con maggior cognizione alcuni paletti pollici, culturali e anche di costume.Innanzitutto non c’è, perché non c’è mai stato, alcun contrasto o alcuna frizione tra ciò che capitò in quel famoso 18’48 e il significato profondo della ...