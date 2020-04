Stasera tutto è possibile: cast, ospiti e anticipazioni | 20 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Stasera tutto è possibile: ospiti, cast e anticipazioni Questa sera, lunedì 20 aprile 2020, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda la replica di Stasera tutto è possibile, show condotto da Stefano De Martino registrato negli studi Rai di Napoli. Spettacolo già trasmesso lo scorso autunno ma scelto nuovamente dalla Rai per sostituire Made in Sud che, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato sospeso. Ma quali sono gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla replica in onda oggi, 20 aprile 2020. Gli ospiti Come sempre, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dello show di Rai 2. Per la puntata di oggi, 20 aprile 2020, (quinto appuntamento) sono stati invitati Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, ... Leggi su tpi Stasera in tv lunedì 20 aprile 2020 - programmi e film : Montalbano - Animali Fantastici - Stasera tutto è possibile

Stasera Tutto È Possibile sesta puntata : ospiti e anticipazioni 20 aprile 2020

Stasera e stanotte sarà trasmesso in tutto il mondo un grande concerto a distanza - “One World : Together At Home” (Di lunedì 20 aprile 2020)Questa sera, lunedì 202020, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda la replica di, show condotto da Stefano De Martino registrato negli studi Rai di Napoli. Spettacolo già trasmesso lo scorso autunno ma scelto nuovamente dalla Rai per sostituire Made in Sud che, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato sospeso. Ma quali sono glidella puntata di oggi di? Vediamo insiemequello che c’è da sapere sulla replica in onda oggi, 202020. GliCome sempre, saranno tanti gliche si alterneranno sul palco dello show di Rai 2. Per la puntata di oggi, 202020, (quinto appuntamento) sono stati invitati Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, ...

ilpost : Stasera e stanotte sarà trasmesso in tutto il mondo un grande concerto a distanza, “One World: Together At Home” - graziano_delrio : Per ripartire servono linee guida comuni per tutto il territorio perché la salute e la sicurezza dei cittadini non… - sonoleventi : Stasera ci occuperemo della situazione in Veneto, Lombardia e delle #RSA. Poi parleremo di quello che accadrà il 2… - MusicStarStaff : CS_Con Stasera tutto è possibile torna il buonumore su Rai2 |Il Cooking, il tema della puntata… - Mcrocelle : @AssuntinoDi @INPS_it Sì proprio per rendere tutto più celere. Dai magari entro domani te lo troverai tra i pagamen… -