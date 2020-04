SSC Napoli, modalità di rimborso parziale abbonamenti 2019/2020 (Di lunedì 20 aprile 2020) La SSC Napoli comunica che a breve saranno pubblicate sul sito le modalità per richiedere il rimborso dei biglietti relativi alla gara di coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020. In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020 – che stanno pervenendo al Club anche a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa dal contenuto contraddittorio e pertanto fuorviante – la SSC Napoli reputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a ... Leggi su 2anews Morte Franco Lauro - il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli

SSCN : “Rimborso biglietti Barcellona-Napoli - da oggi : definite le tempistiche”

Legale Ssc Napoli sul taglio stipendi : "Delibera della Lega di A equilibrata - reazioni AIC invece..." (Di lunedì 20 aprile 2020) La SSCcomunica che a breve saranno pubblicate sul sito le modalità per richiedere ildei biglietti relativi alla gara di coppa Italia-Inter e dideglivalidi per la stagione. In merito alle numerose richieste didei biglietti relativi alla gara di coppa Italia-Inter e dideglivalidi per la stagione– che stanno pervenendo al Club anche a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa dal contenuto contraddittorio e pertanto fuorviante – la SSCreputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a ...

sscnapoli : Comunicato Stampa della SSC Napoli in merito al rimborso biglietti per la gara Napoli-Inter e al rimborso parziale… - sscnapoli : La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio. - news24_napoli : SSC Napoli, comunicato ufficiale sul rimborso biglietti gara con l’Inter… - sscalcionapoli1 : San Paolo, l’assessore Borriello: “Lavoriamo con la SSC Napoli per brandizzare terzo anello, c’è già un’idea per la… - Salvato95551627 : RT @sscnapoli: Comunicato Stampa della SSC Napoli in merito al rimborso biglietti per la gara Napoli-Inter e al rimborso parziale degli abb… -