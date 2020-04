Silvana Lautieri racconta la storia del Centro Studi Erich Fromm

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 aprile 2020) “ Penso all’evanescenza del mondo , alla sua ” liquidità”, come scrive Zigmunt Bauman, al suo essere cangiante forma caleidoscopica di esseri multiformi , diversissimi ,ora ammassati in corpo come unico, ora distanti come anni luce nel freddo di una galassia che li contiene e poi li spazza via. Naufraghi in un eterno riciclarsi di sembianze sempre nuove , ora presenti, vive, poi precipitate , come smarrite , nel nulla di un buco nero. Formicaio di esseri ora infinitesimali, ora giganteschi come paurose faune di antri marini e di profonde caverne. Lampeggianti figure di un moto perpetuo che si avvicenda nelle dinamiche di mondi dapprima conosciuti , poi perduti e dimenticati .Solo l’inciampo in improvvisa memoria restituisce i frammenti ...