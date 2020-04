Sicilia | Francofonte | affidato progetto per consolidare costone Gadera

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - Sarà la Sud Progetti di Palermo a effettuare le indagini di tipo geologico e a pianificare i lavori di consolidamento deldi contrada, nel Siracusano. Grazie a un finanziamento concesso con procedura d'urgenza, l'Ufficio contro il disseto idrogeologico, guidato dal presidente della Regionena Nello Musumeci, compie dunque un ulteriore step per mettere definitivamente in sicurezza, a quindici anni dal primo intervento, una zona classificata R4, cioè ad alto rischio, e che a causa di una forte pendenza è soggetta a frane e smottamenti che potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità di edifici e manufatti. Una volta acquisito ilesecutivo, la Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce potrà così avviare le procedure per affidare la realizzazione delle opere ...